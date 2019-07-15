Глава МГИК готов к встрече с кандидатами в рамках личного приема граждан

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов устроил личный прием москвичей по всем темам, связанным с предстоящими выборами в столичный парламент.

"Я предлагаю кандидатам встретиться и поговорить, - сказал Горбунов. - Обсудить существующие вопросы, постараться снять все претензии и устранить недопонимание". В понедельник у главы МГИК - день личного приема, он начался с 15.00. Горбунов подчеркнул, что готов принимать всех желающих. Посетителей примут в порядке живой очереди.

При этом глава Мосгоризбиркома отметил, что все кандидаты получили итоговые протоколы с перечнем нарушений. У них есть время, что подготовиться к заседаниям окружных избирательных комиссий.