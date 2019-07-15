Главу нефтегазовой компании заподозрили в особо крупном мошенничестве

Тверской районный суд столицы готов рассмотреть сегодня ходатайство следователей МВД об аресте владельца группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Как сообщила пресс-секретарь суда Светлана Скачкова, он подозревается в особо крупном мошенничестве. Представитель суда уточнила, что следствие просит взять Мазурова под стражу и поместить в СИЗО.

Напомним, Мазуров до последнего времени являлся собственником Антипинского НПЗ в Тюмени, владеет Марийским НПЗ в Марий Эл. Известно, что Мазуров подозревается в хищении крупных кредитов российских банков на общую сумму более 3 миллиардов долларов. Его адвокаты считают, что действия в отношении бизнесмена со стороны правоохранительных органов неправомерны. Юристы компании настаивают на том, что содержать под стражей главу компании совершенно необязательно, так как он "никогда не скрывался от следствия, не имел намерений покидать пределы России и проявил полную готовность дать все необходимые пояснения по интересующим следственные органы вопросам".

На прошлой неделе Мазуров добровольно приехал в следственный департамент МВД РФ, где дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следователей обстоятельствам.

Интересно, что за несколько дней до этого следователем полицейского ведомства было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позднее такое решение было отменено. И теперь следствие настаивает, что он может, находясь на свободе, помешать расследованию дела.

Задержали коммерсанта в минувшую субботу - по прилету в Москву из зарубежной командировки. Ему было предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу.

Мазуров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. По этой статье ему грозит до десяти лет заключения.