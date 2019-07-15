Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации

Главу муниципального округа Красносельский и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина обвинили в использовании служебного положения на выборах. С таким обвинением выступил другой кандидат в депутаты МГД, член "ПАРНАСа" Михаил Конев.

Он опубликовал видео, где продемонстрировал, что Яшин использовал для продвижения своей кандидатуры и политической программы на выборах в МГД по 45 избирательному округу сайт совета депутатов.

Дело в том, что с сайта совета можно перейти по ссылкам на страницы Ильи Яшина в соцсетях, в частности, на канал в YouTube, где размещены агитационные ролики и материалы о ходе избирательной кампании.

Конев подчеркивает, что сайт совета депутатов создан и содержится на средства из бюджета района и его цель - освещение работы совета, а любая реклама, в том числе политическая, на нем запрещена. Конев добавил, что написал заявление в окружную избирательную комиссию, где попросил отказать Яшину в регистрации в связи с неоднократным использованием преимуществ своего должностного положения.