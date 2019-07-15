К Мавзолею Ленина на 10 дней закрыли доступ для посетителей

Попасть в Мавзолей и некрополь на Красной площади в ближайшие десять дней будет нельзя. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной службы охраны РФ.

По данным ведомства, закрытие связано с подготовкой и проведением на Красной площади Международного дня бокса. Поэтому посмотреть на тело вождя и посетить некрополь можно будет только после 25 июля.

Как отметили в Федерации бокса России, праздник на Красной площади состоится 20-22 июля. В эти дни можно будет попасть на открытые тренировки с известными боксерами, посмотреть воочию турниры, поучаствовать в различных соревнованиях. Отмечать международный праздник приедут в Москву представители 205 стран. Здесь на Красной площади может быть поставлен мировой рекорд на самую масштабную тренировку по боксу. Ожидается, что в тренировке примут участие более 5 тысяч человек, а посмотрят ее более 20 тысяч зрителей в прямом эфире на специальных больших мониторах, установленных в регионах страны и на площадях городов разных стран мира.

Напомним, что в минувшую субботу доступ в мавзолей и некрополь был закрыт из-за выпуска слушателей Московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя.

Отметим, что открыт мавзолей во вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.