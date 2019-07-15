Курским фельдшерам начали выдавать скутеры

Как признаются сами селяне, не было бы у них такого счастья, да как в той поговорке - несчастье помогло. Как начинается рабочий день фельдшера? Люди приходят, звонят. Не успела помочь одним на месте в ФАПе, надо спешить по вызову на дом к пациенту. Да только с тяжелой сумкой по селу протяженностью до восьми километров много не набегаешь. Пешком добираться в самые отдаленные уголки села очень долго, а если у человека приступ - каждая минута на счету. "Бывает, что звонят так много, что мне тут хоть разорвись", - говорит Евгения.
Проблему собственной немобильности Евгения Шарова с самого начала работы обсуждала с кем могла: главврач центральной больницы, сельские чиновники, глава района. Этот вопрос даже вынесли "в область". Там и родилась идея дать сельским медикам скутеры. Евгения Шарова стала первой, кто получил в распоряжение серебристую "ласточку" с красным крестом впереди. Звонит телефон в ФАПе, и после минутной беседы и твердого "Ждите, скоро буду", фельдшер в белоснежной форме энергично собирается на вызов.
- Я беру с собой и аппарат для электрокардиограммы, и "неотложную" сумку с медикаментами, все, что мне надо, - говорит она, не скрывая радости.
В ЦРБ посмотрели, что условия работы в Рыжковском и Копенском ФАПах - схожие с Разветьевским: длинные улицы, множество вызовов. И решили для этих ФАПов тоже закупить скутеры.