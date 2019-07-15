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15.07.2019 19:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скорая помощь

Курским фельдшерам начали выдавать скутеры
Текст: Анна Скрипка ("Российская газета", Курская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Село Разветье под Железногорском Курской области - это длинные улицы с крепкими домами. Ровные заборы, узкие дороги, и не к каждому дому асфальт. Живут здесь более 600 человек, но летом население увеличивается: к бабушкам на каникулы под городом горняков собирается ребятня. Фельдшер Евгения Шарова работает здесь с июня, и уже за это время, можно сказать, совершила революцию. Это первый в регионе фельдшер на скутере.
Скутер для фельдшера обошелся в 62 тысячи рублей. Купили его на средства ЦРБ. Фото: Мария Вишневская Скутер для фельдшера обошелся в 62 тысячи рублей. Купили его на средства ЦРБ. Фото: Мария Вишневская
Скутер для фельдшера обошелся в 62 тысячи рублей. Купили его на средства ЦРБ. Фото: Мария Вишневская

Как признаются сами селяне, не было бы у них такого счастья, да как в той поговорке - несчастье помогло. Как начинается рабочий день фельдшера? Люди приходят, звонят. Не успела помочь одним на месте в ФАПе, надо спешить по вызову на дом к пациенту. Да только с тяжелой сумкой по селу протяженностью до восьми километров много не набегаешь. Пешком добираться в самые отдаленные уголки села очень долго, а если у человека приступ - каждая минута на счету. "Бывает, что звонят так много, что мне тут хоть разорвись", - говорит Евгения.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Проблему собственной немобильности Евгения Шарова с самого начала работы обсуждала с кем могла: главврач центральной больницы, сельские чиновники, глава района. Этот вопрос даже вынесли "в область". Там и родилась идея дать сельским медикам скутеры. Евгения Шарова стала первой, кто получил в распоряжение серебристую "ласточку" с красным крестом впереди. Звонит телефон в ФАПе, и после минутной беседы и твердого "Ждите, скоро буду", фельдшер в белоснежной форме энергично собирается на вызов.

- Я беру с собой и аппарат для электрокардиограммы, и "неотложную" сумку с медикаментами, все, что мне надо, - говорит она, не скрывая радости.

В ЦРБ посмотрели, что условия работы в Рыжковском и Копенском ФАПах - схожие с Разветьевским: длинные улицы, множество вызовов. И решили для этих ФАПов тоже закупить скутеры.

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