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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не мешай!

Москвичам заплатят по 5 тысяч за фото нерадивых мусорщиков
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
В Москве коммунальщики запустили необычную акцию: горожанам заплатят по 5 тысяч рублей за фото мусоровоза, оператор которого сгрузил "раздельные отходы" в одну кучу.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Пока "охоту на мусоровозы" открыл только один оператор "ЭкоЛайн", рассказали "РГ" в пресс-службе компании. Ее зона ответственности - Центральный и Северный округа. В последнее время местные жители, вполне экологически ответственные люди, стали все чаще жаловаться на вывоз мусора. В смысле не на регулярность (с этим в столице порядок), а на сам процесс. Горожане сетуют: мы свой мусор сортируем-сортируем, отделяем картон от пластика, складываем в разные контейнеры. А что получается в итоге? Приезжает мусоровоз, и водитель все собранное непосильным трудом сваливает в один контейнер. Вот и в чем тогда смысл раздельного сбора?

Приезжает мусоровоз, и водитель раздельный мусор сваливает в один контейнер

Именно с этим связаны заблуждения большинства критиков, отмечают в "ЭкоЛайне". Обыватели часто не понимают систему раздельного сбора, в основе которой - отделение "мокрых" отходов (например, пропавших продуктов) от "сухих" (пластика, бумаги, картона). Все "сухое" действительно сгружают в общий мусоровоз и везут на сортировку. Именно там работники вручную отделяют один материал от другого. Например, только на заводе в Отрадном этим занимаются 300 сотрудников, по 86 в смену. Только после профессиональной переборки уже действительно "раздельный" мусор везется на переработку в компании-партнеры.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"И смысл тогда мучиться, и дома заводить по несколько пакетов для картона, бумаги и прочего? - удивляется москвичка Елена Романова, одна из тех жителей, кто добросовестно подходит к сбору отходов. - Получается, можно все это в один пакет сбросить и так отнести в контейнер?" Можно, говорят в "ЭкоЛайне". В этом и суть двухпоточной системы обработки. Во-первых, места на мусорных площадках во дворах не так уж и много, нет смысла устанавливать несколько разноцветных контейнеров. Во-вторых, если бы существовали, допустим, отдельно "картонные" мусоровозы, то это было бы пустой тратой времени и ресурсов. Одна случайно попавшая в картон стекляшка - и технологическая цепочка переработки прервана. Поэтому в "ЭкоЛайне" советуют завести на кухне всего три пакета: для испорченной еды, для перерабатываемых отходов и для всего остального.

Резюме акции-охоты такое. Несколько видов "сухих" отходов в одной машине - это не нарушение, так и должно быть. А вот если их смешали с "органикой" - напишите в соцсети оператора и получите 5 тысяч. "Но мы готовы поспорить, что этого не произойдет", - говорят представители компании.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "Мусорная" реформа
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