Москву снова накроют сильные дожди

В столицу в середине недели снова вернутся дожди, причем сильные - в городе может выпасть треть месячной нормы осадков. Об этом рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"За день среды, ночь на четверг и за день четверга, и частично в ночь на пятницу может выпасть до трети месячной нормы осадков", - цитирует ее РИА Новости.

Дожди и возможно грозы в Москву принесет южный циклон, причем осадки ожидаются разной интенсивности и в разных районах города, отметила Позднякова.

Подтверждает это и прогноз Гидрометцентра РФ - в среду и четверг синоптики ожидают облачную погоду, местами сильные дожди и грозу. Температура воздуха днем составит 20-23 градуса тепла.