На призыв оппозиционных кандидатов пришло менее 500 человек

На призыв принять участие в "бессрочном" протесте в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму откликнулось менее 500 человек - именно столько участников оказалось на Трубной площади, где прошел митинг вечером 15 июля.

Как и днем ранее, кандидаты в МГД от оппозиции вывели на площадь сотрудников своих избирательных штабов. Общее число протестующих не превысило 500 человек, включая журналистов, съемочные группы нескольких телеканалов и полицейских, сообщают СМИ.

Сотрудники полиции при этом не препятствовали проведению мероприятия и никого не задерживали. В митинге приняли участие сотрудники штабов Константина Янкаускаса, Сергея Митрохина, а также Сергея Цукасова, получившего положительный протокол о регистрации.