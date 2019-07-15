Новости

В Турцию прибыл восьмой самолет с элементами системы ПВО С-400 10:36
Заключенные в Британии смогут получать ключи от камер 10:35
Lada 4x4 Bronto пройдет через рестайлинг 10:30
Впервые с 2010 года два российских теннисиста вошли в десятку рейтинга АТР 10:29
В Сургуте в ДТП погибли три человека 10:23
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в аварии туристов 10:16
Трое детей погибли во время пожара в Подмосковье 10:15
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса 10:15
Состояние избитой ингушской девочки улучшилось 10:13
Ужасное оружие: в Китае оценили тяжелый огнемет "Солнцепек" 10:12
Почти двести человек прошли регистрацию в качестве кандидатов на выборах в МГД 10:10
Самолет из Петербурга в Новый Уренгой прервал полет из-за неисправности 10:10
Крис Норман прервал концерт в Петербурге 10:08
Продажи Lada Xray наконец-то начали расти 10:04
Порядок назначения наркотических обезболивающих будет упрощен 10:02
Суд вынес приговор бывшему губернатору ЕАО 09:59
Врачи назвали верное средство для профилактики и лечения подагры 09:55
Житель Волгограда утонул в машине 09:51
На Чукотке нашли тела четверых утонувших рыбаков 09:43
Под Владимиром в ДТП с пятью машинами погиб водитель автобуса 09:42
Нападающий "Спартака" предъявил поддельные права 09:40
Спасатели нашли заблудившегося в Приэльбрусье альпиниста 09:37
Hyundai Tucson для России получит новый мотор 09:07
Под Читой в ДТП погибли четыре человека 08:56
Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 09:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Нападающий "Спартака" предъявил поддельные права

Текст: Максим Домчев

Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Михаил Котляревский предъявил сотрудникам ГИБДД поддельные права.

Инцидент произошел в Москве 13 июля. Хоккеист находился за рулем автомобиля BMW, когда был остановлен в Семеновском переулке. Предъявленные им права на управление автомобилем показались ненастоящими, сообщает KP.RU. Проведенная экспертиза показала, что документ является поддельным.

14 июля Котляревский в составе "Спартака" отправился на предсезонный сбор в Чехию. Команда прибыла в Прагу, откуда на автобусе отправилась в Либерец, сообщает сайт "красно-белых".

НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова

В составе делегации "Спартака" 36 игроков.

Вратари: Никита Беспалов, Юлиус Гудачек, Александр Трушков, Павел Хомченко;

Защитники: Андрей Кутейкин, Александр Кутузов, Яков Рылов, Патрик Херсли, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Руслан Педан, Дмитрий Вишневский, Григорий Глебов, Иван Крылов, Аким Тришин, Артём Волков, Александр Никишин;

Нападающие: Дмитрий Черных, Денис Кокарев, Мартиньш Карсумс, Геннадий Столяров, Илья Зубов, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Антон Злобин, Артём Фёдоров, Александр Хохлачёв, Илья Аркалов, Вячеслав Лещенко, Глеб Шашков, Михаил Котляревский, Илья Талалуев, Максим Цыплаков, Егор Круженков, Захар Шабловский.

В прошлом сезоне Котляревский провел девять матчей за "Спартак" в КХЛ и 43 матча за "Химик" в ВХЛ. Помимо этого, в КХЛ он выступал за уфимский "Салават Юлаев".

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России
Пушков объяснил стремление США помешать реализации "Северного потока - 2"
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в аварии туристов
Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею
Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах