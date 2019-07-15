Нападающий "Спартака" предъявил поддельные права

Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Михаил Котляревский предъявил сотрудникам ГИБДД поддельные права.

Инцидент произошел в Москве 13 июля. Хоккеист находился за рулем автомобиля BMW, когда был остановлен в Семеновском переулке. Предъявленные им права на управление автомобилем показались ненастоящими, сообщает KP.RU. Проведенная экспертиза показала, что документ является поддельным.

14 июля Котляревский в составе "Спартака" отправился на предсезонный сбор в Чехию. Команда прибыла в Прагу, откуда на автобусе отправилась в Либерец, сообщает сайт "красно-белых".

В составе делегации "Спартака" 36 игроков.

Вратари: Никита Беспалов, Юлиус Гудачек, Александр Трушков, Павел Хомченко;

Защитники: Андрей Кутейкин, Александр Кутузов, Яков Рылов, Патрик Херсли, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Руслан Педан, Дмитрий Вишневский, Григорий Глебов, Иван Крылов, Аким Тришин, Артём Волков, Александр Никишин;

Нападающие: Дмитрий Черных, Денис Кокарев, Мартиньш Карсумс, Геннадий Столяров, Илья Зубов, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Антон Злобин, Артём Фёдоров, Александр Хохлачёв, Илья Аркалов, Вячеслав Лещенко, Глеб Шашков, Михаил Котляревский, Илья Талалуев, Максим Цыплаков, Егор Круженков, Захар Шабловский.

В прошлом сезоне Котляревский провел девять матчей за "Спартак" в КХЛ и 43 матча за "Химик" в ВХЛ. Помимо этого, в КХЛ он выступал за уфимский "Салават Юлаев".