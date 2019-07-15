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15.07.2019 15:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Пьяный нарушитель в Иванове протаранил полицейский автомобиль

Текст: Анна Скудаева

Костромские и ивановские полицейские задержали злостного нарушителя, который устроил опасные гонки на межрегиональной трассе и протаранил полицейский автомобиль.

Костромская полиция доставила в суд злостного нарушителя правил дорожного движения, задержать которого удалось лишь после 60-километровой погони, завершившейся на территории города Иваново.

Внимание на странные маневры автомобиля Volkswagen полицейские обратили на территории города Волгореченска в 40 километрах от Костромы. Увидев, что водитель не пристегнут ремнем безопасности, патрульные попытались остановить его. Но вместо этого нарушитель на большой скорости решил скрыться, повернув на трассу в сторону Иванова. Полицейские отправились в погоню.

- По ходу движения злоумышленник неоднократно грубо нарушал правила, выезжал на встречную полосу, пересекал сплошные линии, пренебрегал требованиями светофора, ставя, таким образом, под угрозу свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения, - рассказал представитель регионального УМВД Александр Дугарев.

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Въехав на территорию соседней области, костромские полицейские уведомили о происходящем своих ивановских коллег. Увидев, что нарушитель приближается к оживленным улицам областного центра, преследователи решили зажать его в "капкан" при помощи служебной машины ГИБДД. Нарушитель не справился с управлением и протаранил патрульное авто.

- В ходе задержания никто не пострадал. К счастью, остановить нарушителя удалось до того, как выехал в центр города. Ивановские коллеги, прибывшие на место ДТП, рассказали, что в центре он создал бы серьезную общественную опасность. Во время проверки выяснилось, что за руль нарушитель сел в состоянии сильного опьянения. Экспресс-тест показал наличие в выдыхаемом водителем воздухе 1,22 промилле алкоголя. Объяснить причины своего поведения он не смог, - рассказали в полиции.

Когда в УМВД изучили послужной список гонщика, то выяснили, что он уже был судим по статье 264.1 УК РФ за неоднократное управление машиной в нетрезвом виде. После лишения прав он еще четыре раза попадался за нетрезвое вождение. Вновь получив права в мае этого года, он сразу попался за превышение скорости. Сейчас задержанный нарушитель ожидает суда. Его автомобиль поместили на штрафстоянку.

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