Самый большой российский автомузей открылся в Москве

В столице открылся музей "Моторы Октября". Экспонаты расположились на площади более 3 тысяч квадратных метров.

Здесь представлены свыше 70 уникальных автомобилей - как отечественных, так и зарубежных - что делает эту площадку крупнейшим в России музеем такого типа. Некоторые экспонаты можно не просто посмотреть, но и сесть за руль. Часть из них задействована в киносъемках и даже принимает участие в ралли по улицам Москвы.

"Методом собирания из частных коллекций мы пришли к вот такой крупной экспозиции, демонстрирующей эволюцию автопрома", - цитирует директора музея Дмитрия Октябрьского "Вечерняя Москва".

В выставочных залах посетителей ждут суперкар "Маруся В1", всенародно любимая "Волга" ГАЗ-М-21, американский "Золотой ястреб" и многие другие модели, сообщает издание.