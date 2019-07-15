Сергей Собянин: Каждый район Москвы станет мини-городом

Каждый район Москвы должен иметь свое лицо и стать, по сути, комфортным мини-городом. Такой взгляд на развитие столичной инфраструктуры мэр Сергей Собянин выразил в интервью "Вечерней Москве".

"Как и в прошлые годы, 90 процентов всех ресурсов вкладывается в благоустройство жилых районов за пределами центра. Но изменился подход, - подчеркнул мэр. - Раньше мы благоустраивали отдельно улицы, отдельно - парки или дворы. Теперь берем в работу целые микрорайоны".

Изменения отчетливо заметны на примере Ясенева. По просьбам жителей снесли долгострой на Вильнюсской улице, стоявший тут 25 лет. Вместо него обустроили мини-парк со спортивными и детскими площадками. А в Южном Бутове на месте гигантского пустыря создали спортивный парк, уникальное общественное пространство, которое теперь является центром притяжения.

По аналогичным принципам будут меняться и другие районы. В мэрии намерены создать мастер-планы для каждой территории: стратегию развития на ближайшие годы. "Это должен быть не скучный, кондовый документ, а своего рода мечта, идеальный образ, к которому хочется стремиться, - заявил Собянин. - Разумеется, невозможно просто сесть и придумать подобные мастер-планы в недрах какого-нибудь проектного института. Они могут родиться только в постоянном общении с местными жителями. Люди сами должны сказать, каким они видят свой район".