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15.07.2019 20:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Десять лет спустя

СК завершил расследование дела Кузнецова
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Следственный комитет РФ официально объявил, что поставил точку в многолетнем расследовании дела бывшего первого зампредседателя правительства Московской области Алексея Кузнецова.

Привезенный в наручниках из Франции беглый чиновник, по версии следствия, причинил ущерб Московской области на 14 миллиардов рублей. Он обвинен в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и в растрате.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко:

Главу нефтегазовой компании заподозрили в особо крупном мошенничестве

- Участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого зама Валерия Носова приобрели путем обмана у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства.

Похищенные деньги были выведены на расчетные счета компаний на Кипре. На них покупались элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогие автомобили и прочее добро. Все эти преступления были совершены в 2005-2008 годах.

Бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию ценности и антиквариат. В числе этого имущества 1357 объектов - печатные издания, в том числе книги, картины, мебель, интерьеры, монеты, доспехи и иное ценное имущество. Все оно было арестовано по просьбе СК и, как сказали в ведомстве, будет обращено в погашение исков потерпевших и в доход государства.

Несколько соучастников Кузнецова уже сидят. Это Валерий Носов, Владислав Телепнев и сестра экс-чиновника Елена Кузнецова.

Дело Булах было выделено в отдельное производство.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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