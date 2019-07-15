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15.07.2019 20:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Заложили капсулу

Вероника Скворцова в Ярославле дала старт строительству хирургического корпуса
Текст: Элина Труханова ("Российская газета", Ярославль)
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
В понедельник в Ярославле начали заливать фундамент нового хирургического корпуса онкологической больницы. Также в ближайшее время откроется центр позитронно-эмиссионной томографии, который позволит повысить качество диагностирования онкозаболеваний.

Площадка под новый хирургический корпус онкобольницы была подготовлена еще в прошлом году, и сегодня подрядчик уже приступил к работам. Средства на реализацию проекта выделены из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие здравоохранения". Общая стоимость строительства - 3,6 миллиарда рублей. В госбюджете на софинансирование уже заложена субсидия в 800 миллионов рублей, подписано соглашение с Минздравом России.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Как выявить онкологическое заболевание на ранней стадии

По признанию губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, новый хирургический корпус онкологической больницы - самый крупный социальный объект в регионе за последние несколько лет. Здание площадью более 20 тысяч квадратных метров будет девятиэтажным. Кроме того, в нем предусмотрен один подземный этаж. Здесь будут работать несколько отделений, 12 операционных. Новый корпус рассчитан на 266 мест. Кроме основного здания будут построены кислородная станция, дизель-генераторная электростанция, а также стоянка, в том числе для маломобильных граждан. Причем пациенты смогут получать диагностическую, хирургическую и реанимационную помощь круглосуточно.

Но если суперсовременный хирургически корпус заработает только в конце 2021 года, то центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), размещенный на площадях диагностического центра Ярославской областной клинической больницы, уже готовится к открытию. Это высокоинформативный и высокочувствительный метод радионуклидной диагностики, который позволяет за одно исследование оценить стадию онкологического заболевания, получить изображение первичной опухоли, регионарных и отдаленных метастазов.

Причем установленный в Ярославле ПЭТ-аппарат даст возможность проводить до 10 тысяч исследований в год при потребности региона в 2,5-3 тысячи, поэтому центр сможет принимать пациентов и из соседних областей. Ярославский ПЭТ-центр войдет в федеральную сеть центров ядерной медицины, в арсенале которой сегодня одиннадцать ПЭТ-центров по всей России. Соглашение о создании такого центра в Ярославле подписано с одним из ведущих федеральных центров ядерной медицины на Петербургском экономическом форуме в 2018 году.

Пациенты смогут получать диагностическую, хирургическую и реанимационную помощь круглосуточно

- В Ярославской области выстраивается современная онкологическая служба, - подчеркнула участвовавшая в церемонии закладки хирургического корпуса онкобольницы министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. - Мы посмотрели новый центр ядерной медицины и закладываем капсулу на площадке строительства нового онкологического хирургического корпуса, где будет все, включая все методы комбинированной хирургии реанимации, диагностики, радиологической терапии в комплексе с тем онкологическим диспансером, который имеется сегодня.

Министр выразила надежду, что строители не подведут и к концу 2021 года этот очень нужный людям корпус будет введен в эксплуатацию.

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