Суд рассмотрит дело о продаже контрафактных часов

В Люблинском районном суде столицы приняли к производству уголовное дело о незаконном использовании товарных знаков при продаже тысячи наручных контрафактных "элитных" часов. Общая сумма ущерба превысила 570 миллионов рублей.

Предварительное следствие вели сотрудники столичной полиции. По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, еще в 2017 году в ходе обысков оперативниками было изъято свыше тысячи поддельных наручных часов элитных брендов.

Полиция установила, что мошенники приобрели крупную партию контрафактной продукции и реализовывали ее в интернете. Полученную выручку участники группы распределяли между собой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ - незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг.

В декабре 2018 года Люблинским райсудом Москвы четверо из преступной группы были осуждены - им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет условно. Чуть позже было установлено, что к преступлению могут быть причастны еще 11 фигурантов, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство.