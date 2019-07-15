Суд рассмотрит дело о продаже контрафактных часов

Предварительное следствие вели сотрудники столичной полиции. По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, еще в 2017 году в ходе обысков оперативниками было изъято свыше тысячи поддельных наручных часов элитных брендов.
Полиция установила, что мошенники приобрели крупную партию контрафактной продукции и реализовывали ее в интернете. Полученную выручку участники группы распределяли между собой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ - незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг.
В декабре 2018 года Люблинским райсудом Москвы четверо из преступной группы были осуждены - им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет условно. Чуть позже было установлено, что к преступлению могут быть причастны еще 11 фигурантов, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство.