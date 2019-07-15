В конце июля в Москве откроют Черкизовский детский парк

Черкизовский детский парк на востоке Москвы планируется открыть после благоустройства до конца июля. Сейчас в парке завершают монтаж спортивных площадок, полностью закончены работы по устройству скейт-парка и памп-трека - благодаря этому в парке появится кластер альтернативных видов спорта площадью более 4 тыс. кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта. В ведомстве добавили, что всего в парке обустроят шесть площадок для занятия различными видами спорта.

"Почти полностью завершена реконструкция регбийного поля площадью порядка 5 тыс. кв. м. Здесь полностью заменили искусственное покрытие, установили футбольные ворота и новые опоры освещения. Обустроили трибуны для зрителей и две трибуны для судей, в которых предусмотрены резервные места для запасных игроков. Осталось установить ворота для регби и ограждение", - пояснили в департаменте.

Также завершаются работы по созданию площадки для занятий воркаутом - на ней поставили около 80 тренажеров. Для детей на площадке устроят отдельную зону с семью детскими тренажерами.