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15.07.2019 21:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В конце июля в Москве откроют Черкизовский детский парк

Текст: Александр Мелешенко

Черкизовский детский парк на востоке Москвы планируется открыть после благоустройства до конца июля. Сейчас в парке завершают монтаж спортивных площадок, полностью закончены работы по устройству скейт-парка и памп-трека - благодаря этому в парке появится кластер альтернативных видов спорта площадью более 4 тыс. кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта. В ведомстве добавили, что всего в парке обустроят шесть площадок для занятия различными видами спорта.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Почти полностью завершена реконструкция регбийного поля площадью порядка 5 тыс. кв. м. Здесь полностью заменили искусственное покрытие, установили футбольные ворота и новые опоры освещения. Обустроили трибуны для зрителей и две трибуны для судей, в которых предусмотрены резервные места для запасных игроков. Осталось установить ворота для регби и ограждение", - пояснили в департаменте.

Также завершаются работы по созданию площадки для занятий воркаутом - на ней поставили около 80 тренажеров. Для детей на площадке устроят отдельную зону с семью детскими тренажерами.

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