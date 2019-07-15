Новости

Число погибших на Лене отдыхающих увеличилось до шести 20:59
В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД 20:52
РФ и Франция обсудили перспективы военного взаимодействия 20:44
Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России 20:40
Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации 20:34
Украина сменит посла в США и еще в одиннадцати странах 20:32
В Госдуме оценили заявления об ответственности РФ за свертывание ДРСМД 20:22
В Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель 20:20
В Москве девушка умерла во время массажа 20:10
Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма 20:02
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков 19:41
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова 19:40
Суд арестовал предполагаемого "вора в законе" Шишкана 19:38
Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным 19:35
Доклад: В мире голодают 820 миллионов человек 19:09
Трагически погиб чемпион ОИ-1984 американский боксер Уитакер 19:06
Видео: как женщина заезжала в свой гараж, а оказалась в чужом 19:06
В Петербурге "Метеор" врезался в Дворцовую набережную 19:02
На Каспии вблизи Махачкалы произошло землетрясение 18:57
Госдума рассмотрит законопроект о качестве и доступности фруктов и ягод 18:51
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами "Нептун" 18:42
Урсула фон дер Ляйн подаст в отставку с поста министра обороны ФРГ 18:32
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским 18:22
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста 18:18
Минибаев выиграл второе серебро в прыжках в воду на ЧМ 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве девушка умерла во время массажа

Текст: Сергей Бабкин

В одной из столичных частных клиник во время процедуры скончалась 29-летняя девушка.

В Москве две женщины умерли в ванной

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, инцидент произошел в медцентре на Кастанаевской улице. Сотрудница клиники объяснила оперативникам, что девушка пришла на массаж лица, и внезапно ей стало плохо. В то же время на теле погибшей были найдены следы от уколов. Родственники потерпевшей заявили, что молодая женщина довольно часто посещала различные косметологические центры.

По факту гибели девушки организована проверка. Выясняются точные причины ее смерти. 

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским
Россиянам готовят дополнительный выходной
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста