В Москве девушка умерла во время массажа

В одной из столичных частных клиник во время процедуры скончалась 29-летняя девушка.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, инцидент произошел в медцентре на Кастанаевской улице. Сотрудница клиники объяснила оперативникам, что девушка пришла на массаж лица, и внезапно ей стало плохо. В то же время на теле погибшей были найдены следы от уколов. Родственники потерпевшей заявили, что молодая женщина довольно часто посещала различные косметологические центры.

По факту гибели девушки организована проверка. Выясняются точные причины ее смерти.