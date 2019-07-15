В Москве две женщины умерли в ванной

На севере Москвы в квартире обнаружены две погибших женщины.

Тела обеих были обнаружены в ванной комнате в квартире дома на Михалковской улице, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК. Одной из погибших было 29 лет, второй - 33. На телах девушек эксперты нашли следы от уколов, в квартире также лежали шприцы. По одной из версий, женщины были наркоманками. Причину их смерти установят судмедэксперты.

В квартире, где произошла трагедия, следователи также нашли 4-летнего мальчика - сына одной из погибших. Врачи осмотрели его и передали специалистам.

Вся картина произошедшего будет восстановлена во время доследственной проверки.