С нового учебного года заработает первая в Москве кибершкола. Она откроется на базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта.

По словам авторов проекта, в новую школу наберут выпускников девятых классов, увлекающихся новыми технологиями и интеллектуальными видами спорта. Помимо общеобразовательных предметов дети будут осваивать компьютерный дизайн, спортивное право, шахматы, а также участвовать во всевозможных турнирах по киберспорту. Рубиться целыми днями в "игрушки" они, конечно же, не будут. Куда важнее самому придумать и разработать с нуля компьютерную игру.

Обучение в школе стартует 1 сентября. Но попробовать свои силы, да и понять нужно ли это вообще в жизни, школьники могут уже сейчас. В детском центре имени Петра Великого на Ленинградском шоссе до 2 августа работают бесплатные смены, именованные "Киберлетом". Здесь ждут детей от 12 до 16 лет. Возрастные границы установлены условно - поэтому готовы брать ребят помладше и постарше. Каждая неделя посвящена конкретной теме и определенному виду спорта. Мастер-классы и встречи с чемпионами по киберспорту чередуются с физическими тренировками. Записать своего ребенка можно на портале mos.ru.