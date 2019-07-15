В Москве пройдет крупный турнир по новому олимпийскому виду - брейк-дансу

Накануне в столичном парке "Сокольники" прошел Межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва", который познакомил москвичей и гостей Белокаменной с молодежным уличным искусством и популярными видами спорта - панна-футболом, а также новыми олимпийскими дисциплинами - стритболом и брейк-дансом.

К слову, дебютирующий на Играх-2024 года в Париже брейк-данс вернется в Москву в октябре этого года, когда в центре художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой пройдет международный турнир Russian Open Breaking Championships (ROBC-2019).

Как же танцу удалось стать спортом?

Брейк-данс, зародившийся в 60-х в Бронксе, по праву может считаться одним из самых завораживающих, динамичных и энергичных танцевальных стилей современности. Своим появлением он разделил историю танцевальных искусств на "до" и "после". Необычные и непредсказуемые ритмические связки, популярность среди молодежи и невероятный спектр эмоций, который вызывает просмотр такого зрелища, не дают простым зевакам остаться равнодушным к этому самобытному танцу. Брейк-данс настолько крепко "влился" в современную культуру, что даже люди, незнакомые с ним, искренне не могли оторвать взгляд от экранов при просмотре кинокартины "Шаг Вперед". Тогда рядового зрителя покорили прежде всего хаотичность, непредсказуемость, "дерзость", но в то же время, самобытная красота и чувство ритма.

По существующей легенде, жители неблагополучных районов Нью-Йорка вместо привычных кулаков решили выяснять отношения более изощренным и необычным способом - через танец, когда противники выходили друг напротив друга и пытались "морально победить" оппонента. С тех пор "ломаный танец" стал медленно, но верно набирать популярность среди молодежи тех лет.

Брейк-данс (с английского "ломаный танец") является одной из субкультур, вышедших из хип-хопа. Он вобрал в себя в себя элементы вовсе не связанных ранее между собой единоборств и техник, таких как: бразильская капоэйра, американский джаз, корейское кунг-фу, акробатика и так далее. Именно характерные черты этих составляющих впоследствии сформировали "лицо" и стиль танца. А сам термин "брейк-данс" придуман, как ни странно, журналистами, которые хотели отделить разные направления, включающиеся в понятие "брейкинг". Основным делением принято считать на "верхний", который требует больше пластики и импровизационных движений, и "нижний", который опирается на физическую подготовку и акробатические навыки. Но оно весьма условно, поскольку сам танец представляет из себя грамотную комбинаторику различных движений из обоих "видов".

Что касается истории появления брейк-данса в нашей стране, то бум пришелся на 1985 год, после выхода фильма Breaking. Тогда советская молодёжь заинтересовалась этим необычным и энергичным танцем и массово принялась "сражаться" друг с другом через новый танец.

Популярность брейк-данса, его самобытность и пользу для здоровья оценили и в Международном олимпийском комитете, который в июне этого года включил танец в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Ранее соревнования по брейк-дансу проводились только на юношеских Олимпийских играх 2018 года, на которых первым в истории олимпийским чемпионом стал восемнадцатилетний воронежец Сергей Чернышев по прозвищу Bumblebee.

Это нужно знать

Нижний брейк-данс прекрасно развивает:

1. выносливость;

2. повышает жизненный тонус;

3. формирует фигуру;

4. формирует и укрепляет спортивный торс;

5. устраняет вялость и лень.

Верхний в свою очередь:

1. прокачивает плечи и руки;

2. укрепляет мышцы спины;

3. совершенствует координацию движений, делая их лёгкими, чёткими и свободными;

4. снимает мышечные зажимы, блоки, гипертонус.