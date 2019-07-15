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15.07.2019 17:02
Проект: В регионах

В Нововоронеже завершились сборы детских хоккейных команд

Первые сборы для детских хоккейных команд городов-спутников российских АЭС завершились в Нововоронеже
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В течение двух недель на ледовой арене "Остальная" проходили тренировочные сборы детских хоккейных команд городов-спутников российских АЭС. В сборах приняли участие дети из трех атомных городов (Удомля, Полярные Зори, Нововоронеж) и две приглашенные команды из Москвы. Всего более ста юных спортсменов в возрасте от 7 до 11 лет. Начинающие хоккеисты проводили совместные тренировки и соревновались в мастерстве. Кроме того для них была организована обширная культурная программа.

Фото: Нововоронежская АЭС
Данис Зарипов провел в Нововоронеже хоккейный мастер-класс

Ключевым событием сборов стал мастер-класс от пятикратного обладателя Кубка Гагарина, трехкратного чемпиона Мира Даниса Зарипова и его тренерской команды школы профессиональных хоккеистов. Звезда мирового хоккея сыграл в составе каждой сборной, оценил уровень подготовки спортсменов и раскрыл профессиональные секреты. Это мероприятие стало возможным благодаря поддержке депутатов Государственной Думы Сергея Гаврилова (председателя Комитета по делам общественных и религиозных организаций) и Александра Брыксина.

Завершились сборы мини-турниром, в котором не было победителей и проигравших. Все участники получили медали из рук почетных гостей и памятные подарки от Нововоронежской АЭС.

"Эти спортивные сборы станут отличным опытом и для наших юных спортсменов, и для организаторов. Весь этот праздник, в первую очередь, мы проводили для начинающих хоккеистов, чтобы они получили заряд бодрости, здоровья, ближе познакомились с их любимым видом спорта", - сказал на церемонии закрытия заместитель директора Нововоронежской АЭС по общим вопросам Вячеслав Шваров.

Напомним, ледовая арена "Остальная" построена в 2018 году на средства, выделенные в рамках Соглашения, заключенного между ГК "Росатом" и Правительством Воронежской области в 2012 году. Нововоронежская АЭС выступила с инициативой использования этого современного объекта спортсменами из всех городов присутствия атомных станций. Уже зимой 2018 года здесь провели Первое отрытое первенство по хоккею среди команд Концерна "Росэнергоатом". Подобные соревнования и тренировочные сборы для детей и взрослых планируют сделать регулярными.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведения масштабной модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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