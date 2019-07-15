В Подмосковье при пожаре погибла семья с детьми

Следственный комитет по Московской области сообщил, что в городе Жуковском возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти человек в пожаре. Причем из пяти погибших трое - дети.

- Утром 15 июля в ходе тушения пожара в частном доме, расположенном в Жуковском, обнаружены тела пяти человек, трое из которых дети в возрасте 4, 10 и 13 лет. Возбуждено уголовно дело по части 3 статьи 109 УК РФ - "причинение смерти по неосторожности", - сказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

На место приехал и.о. руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Александр Иванов, а также криминалисты и следователи территориального следственного отдела. Весь день криминалисты осматривали место пожара, допрашивали свидетелей и устанавливали причины трагедии. Назначены все положенные экспертизы - пожаро-техническая и судебно-медицинская.

По неофициальной версии, причиной пожара могло стать неправильное обращение с огнем, неисправность электроприборов или ветхое состояние проводки.

Пока по имеющейся информации, пожар начался ночью в одной из комнат, когда вся семья спала. В тот момент в доме находилось семь человек. Двум удалось выбраться. В огне погибли трое мальчиков от 4 до 13 лет и две женщины, одна из которых старше 70 лет.

Еще два человека - мужчины 19 и 78 лет - получили ожоги и госпитализированы.