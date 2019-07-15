В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами

Около 10 килограмм гильз найдено в подвале дома, где расположен Центральный дом художника. Об этом "РГ" сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по городу Москве.

По данным ведомства, о находке сообщил охранник здания. "К нам поступила информация, о том, что найден полиэтиленовый пакет с мелкими металлическими предметами, - рассказали "РГ" в пресс-службе московской полиции. - Это информация по сводкам прошла еще 12 июля в 17:00, но из-за проверки ранее о ней не сообщали. Проверка показала, что содержимое пакета не представляет опасности. По предварительным данным, это оружейные гильзы".

В настоящее время полицейские выясняют, кому могла принадлежать находка и для каких целей она была оставлена в подвале.