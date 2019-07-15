В столичном зоопарке родился редкий голубой баран

Первый детеныш редкого краснокнижного голубого барана родился в столичном зоопарке.об этом сообщает пресс-служба зоосада.

По данным зоологов, эти животные находятся на грани исчезновения, они занесены в Международную Красную книгу. Более того, данные о новорожденном будут занесены в европейскую племенную книгу, куда вносятся все изменения, касающиеся представителей этого вида фауны. "Голубые бараны редко встречаются в коллекциях европейских зоопарков, мы гордимся тем, что нам удалось создать пару животных, которая размножается", приводит слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой портал мэра Москвы. Ягненок родился более недели назад, сейчас его вес меньше двух килограммов. Месяц он будет пить, как и сейчас, мамино молоко, а затем в его рацион добавят прикормку - ивовые ветви, сено и комбикорм.

Семья голубых баранов поселилась в московском зоопарке год назад, их привезли из центра воспроизводства диких животных, расположенного под Волоколамском.