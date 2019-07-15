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15.07.2019 12:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Водителей призвали отказаться от поездок в несколько районов Москвы

Текст: Александр Мелешенко

Столичный центр организации дорожного движения обратился к автомобилистам с просьбой отказаться от поездок в районы, прилегающие к закрытым станциям Сокольнической линии метро - там введено много ограничений.

Речь идет о районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское.

Движение автомобилей ограничат в семи районах Москвы

"Просим водителей заранее планировать маршруты объезда. Вся информация об ограничениях передана в навигационные системы Яндекса и другие. Все маршруты прокладываются с учетом вводимых ограничений", - отметили в ЦОДД.

Напомним, с 13 по 20 июля закрыт участок Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Коммунарка" - это необходимо для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии.

Для пассажиров работают бесплатные компенсационные маршруты наземного транспорта. Узнать подробности можно на Едином транспортном портале.

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