Водителей призвали отказаться от поездок в несколько районов Москвы

Столичный центр организации дорожного движения обратился к автомобилистам с просьбой отказаться от поездок в районы, прилегающие к закрытым станциям Сокольнической линии метро - там введено много ограничений.

Речь идет о районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское.

"Просим водителей заранее планировать маршруты объезда. Вся информация об ограничениях передана в навигационные системы Яндекса и другие. Все маршруты прокладываются с учетом вводимых ограничений", - отметили в ЦОДД.

Напомним, с 13 по 20 июля закрыт участок Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Коммунарка" - это необходимо для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии.

Для пассажиров работают бесплатные компенсационные маршруты наземного транспорта. Узнать подробности можно на Едином транспортном портале.