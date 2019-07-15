Число погибших на Лене отдыхающих увеличилось до шести

В МЧС по Якутии заявили о шести погибших во время инцидента на реке Лене. Ранее "РГ" сообщала о двоих погибших и четырех пропавших без вести.

ТАСС сообщает, что на несанкционированном пляже на берегу Лены отдыхали 11 человек. Во время купания двое детей начали тонуть, им на помощь побежали четверо мужчин. Прибывшие на место спасатели достали тела несовершеннолетних из воды, а найти взрослых сначала не удалось.

В данный момент спасатели извлекли из воды тела троих погибших мужчин, еще одного продолжают искать.

Следственный комитет проводит проверку ЧП.