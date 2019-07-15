Корабли Тихоокеанского флота нанесли удар крылатыми ракетами "Москит"

На учениях в акватории Японского моря корабли Тихоокеанского флота России нанесли удар по морской цели. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Цель была надводной, имитирующей корабль условного противника. Удар крылатыми ракетами "Москит" наносили корабли Приморской флотилии разнородных сил.

Пуск двух ракет с интервалом в несколько секунд произвели эскадренный миноносец "Быстрый" и ракетный катер "Р-24". Обе ракеты в расчетное время поразили мишень - большой корабельный щит, на дистанции более 60 километров.

Совместно с кораблями практические учебные задачи выполняли два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 Дальней авиации.

Выполнение боевого упражнения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, истребители, противолодочные самолеты и беспилотные летательные аппараты.