Новости

Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею 04:26
На Сахалине продавец угрожал контролеру контейнером с клубникой 04:06
Корабли Тихоокеанского флота нанесли удар крылатыми ракетами "Москит" 03:56
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне 03:45
В море у северных Курильских островов пропал рыбак 03:18
Миссия Великобритании и Италии выполнит наблюдательный полет над Россией 02:38
Вертолет совершил жесткую посадку в камчатском заповеднике 02:30
США выдали визу главе МИД Ирана для участия в мероприятиях ООН 02:05
Индия отложила запуск к Луне миссии "Чандраян-2" 01:18
В американском подразделении Huawei пройдут массовые увольнения 00:44
СК возбудил дело после крушения вертолета в Подмосковье 14.07.2019
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей 14.07.2019
ГИБДД сообщила подробности смертельной аварии с автобусом в Башкирии 14.07.2019
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек 14.07.2019
Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой 14.07.2019
Девять парашютистов погибли в результате авиакатастрофы в Швеции 14.07.2019
МЧС: В результате крушения вертолета в Подмосковье пострадали люди 14.07.2019
Вертолет потерпел крушение в Подмосковье 14.07.2019
Скоропостижно скончалась актриса из "Стартрека" Стефани Низник 14.07.2019
Вышел трейлер сайфай-хоррора "Иные" 14.07.2019
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции 14.07.2019
В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей 14.07.2019
У ЦИК нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома 14.07.2019
Митинг оппозиции провалился: на улицу вышло менее 1000 человек 14.07.2019
В Саратове пассажирский самолет выкатился с полосы при посадке 14.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 03:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корабли Тихоокеанского флота нанесли удар крылатыми ракетами "Москит"

Текст: Ольга Журман

На учениях в акватории Японского моря корабли Тихоокеанского флота России нанесли удар по морской цели. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Фото: Пресс-служба ТОФ ВВО
В Приморье подняли в воздух истребители, самолеты и ракетоносцы

Цель была надводной, имитирующей корабль условного противника. Удар крылатыми ракетами "Москит" наносили корабли Приморской флотилии разнородных сил.

Пуск двух ракет с интервалом в несколько секунд произвели эскадренный миноносец "Быстрый" и ракетный катер "Р-24". Обе ракеты в расчетное время поразили мишень - большой корабельный щит, на дистанции более 60 километров.

Совместно с кораблями практические учебные задачи выполняли два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 Дальней авиации.

Выполнение боевого упражнения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, истребители, противолодочные самолеты и беспилотные летательные аппараты.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя
Немецкий политолог заявил об "огромной победе" Путина в Турции
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады Крыма и Донбасса