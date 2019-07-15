Могилев и Владивосток планируют развивать долгосрочное сотрудничество

Даже за рулем комфортабельной машины дорога от белорусского Могилева до побережья Владивостока может занять пять суток. Но скоростной мост двустороннего сотрудничества в Союзном государстве время измеряет в более стремительных величинах.

Поэтому и акцент на развитии экономического сотрудничества двух регионов, который сделали 15 июля в областном центре Беларуси его руководители: председатель облисполкома Леонид Заяц и губернатор Приморского края России Олег Кожемяко, позволит, по мнению обеих делегаций, ускорить взаимную кооперацию несмотря на расстояния и часовые пояса.

Еще во время работы Олега Кожемяко в должности губернатора Амурской области, уточняет БЕЛТА, велось между двумя регионами активное взаимодействие; реализованы, в том числе, и совместные проекты по развитию агропромышленного комплекса. Был построен в дальней точке России и животноводческий комплекс по белорусским технологиям, который хорошо зарекомендовал себя за истекшее время.

"Мы намерены уже наработанный опыт и связи перенести и в Приморский край", - заверил губернатор края, добавив, что дальневосточники заинтересованы в помощи и поддержке в развитии семеноводства, картофелеводства, выращивании ягод и фруктов. Нужна региону и белорусская сельхозтехника, адаптированная к местным условиям хозяйствования.

Кроме того, пояснил Кожемяко, край рассчитывает и на создание у себя белорусских торговых домов. Логика в этом, по мнению руководителя региона, строится на жизненном опыте. "Наши жители любят и ценят белорусскую продукцию за ее высокое качество", - заявил он на встрече в Могилеве.

В свою очередь Леонид Заяц тоже дал понять, что область открыта для сотрудничества во всех направлениях и сферах. Но, прежде всего, в более глубокой экономической интеграции: "в развитии новых и укреплении имеющихся кооперационных связей между промышленными предприятиями, инвестиционном сотрудничестве, создании эффективной товаропроводящей сети", - заявил губернатор.

В ходе ознакомительной поездки российские гости посетят "Могилевлифтмаш", обсудят вопросы поставки лифтов для жилых регионов края, ознакомятся и с производством молочной продукции на предприятии "Бабушкина крынка". Планируется в ходе встреч рассмотреть и возможность закупки коммунальной и сельхозтехники, создание на базе Могилевского аэропорта с участием российского инвестора транспортно-логистического центра.

По итогам переговоров, сообщает агентство, готовится к подписанию протокол о сотрудничестве двух регионов Союзного государства, который станет точкой для развернутого соглашения, которое стороны планируют подписать в наступающем году.