Суд вынес приговор бывшему губернатору ЕАО

К четырем годам лишения свободы условно приговорил суд экс-губернатора ЕАО Александра Винникова. Его признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщает ТАСС.

Установлено, что в 2014-2015 годах Винников вместе с заместителем начальника управления здравоохранения областного правительства и гендиректором коммерческой компании подстрекал руководителя управления здравоохранения закупить на фиктивных торгах медицинское оборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости. Ущерб бюджетам - и федеральному, и региональному - оценили в 24 миллиона рублей.

Помимо основного срока Виннику назначили испытательный на четыре года. Кроме того, он не сможет три года занимать определенные должности.