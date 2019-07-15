В Бурятии детский лагерь эвакуировали из-за лесного пожара

Лесной пожар вспыхнул в километре от поселка Сотниково Иволгинского района Бурятии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Никто не пострадал. Но из расположенного в этом районе санаторно-оздоровительного лагеря "Здоровье" превентивно эвакуировали более ста человек - детей и обслуживающий персонал. Для них развернуты пункты временного размещения на базе Сотниковской школы и Детской клинической больницы в Улан-Удэ.

Чтобы защитить от огня здания лагеря, проведена дополнительная вспашка минерализованных полос.

К борьбе с лесным пожаром привлечено 80 человек и 26 единиц техники. Угроза перехода огня на населенный пункт и другие объекты снята.