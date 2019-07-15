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15.07.2019 08:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии три человека погибли в ДТП на федеральной трассе

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП на федеральной автодороге "Вилюй".

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на территории Горного района в 45 километрах от райцентра, села Бердигестях, столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и грузовик Mitsubishi Canter. В салоне микроавтобуса находились водитель и 11 пассажиров. Трое погибли, пятерых пострадавших увезли в центральную районную больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. О возможной причине столкновения и о том, жив ли водитель микроавтобуса, официальной информации пока нет. По предварительным данным, маршрутное такси выехало на встречную полосу - водитель намеревался обогнать другую машину.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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