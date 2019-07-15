В Якутии три человека погибли в ДТП на федеральной трассе

В Якутии три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП на федеральной автодороге "Вилюй".

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на территории Горного района в 45 километрах от райцентра, села Бердигестях, столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и грузовик Mitsubishi Canter. В салоне микроавтобуса находились водитель и 11 пассажиров. Трое погибли, пятерых пострадавших увезли в центральную районную больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. О возможной причине столкновения и о том, жив ли водитель микроавтобуса, официальной информации пока нет. По предварительным данным, маршрутное такси выехало на встречную полосу - водитель намеревался обогнать другую машину.