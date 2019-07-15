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15.07.2019 03:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В море у северных Курильских островов пропал рыбак

Текст: Евгения Шерешевская

Спасатели ищут рыбака, пропавшего в море вблизи острова Шумшу Северо-Курильского района Сахалинской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Хабаровском крае пропали две группы рыбаков

Двое рыбаков 14 июля вышли в море на резиновой моторной лодке, один из них выпал за борт, а оставшегося на небольшом судне стало уносить в море в сторону мыса Чибуйный.

Получив сообщение об этом, инспекторы ГИМС и северо-курильские спасатели выдвинулись на поиски и вели их до наступления темноты. Но обследование акватории второго Курильского пролива не дало результатов.

Утром 15 июля один из пропавших самостоятельно добрался до берега на резиновой лодке. Его жизни ничто не угрожает.

Поиски второго рыбака продолжаются. Спасатели проходят на моторной лодке от ручья Солнечный до мыса Чибуйный вдоль береговой линии острова Шумшу. Кроме того, в операции задействована шхуна "Калан", команда которой исследует участок от горы Землепроходец до мыса Опорный вдоль береговой линии острова Парамушир.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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