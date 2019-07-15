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15.07.2019 14:48
Проект: В регионах

В сосудистом центре Забайкалья появилось уникальное оборудование

Текст: Валерий Голубев
Уникальное инновационное оборудование по поручению врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова вводят в эксплуатацию в региональном сосудистом центре краевой клинической больницы. Оно приобретено в рамках реализации национального проекта и не имеет аналогов в крае. Благодаря ему ежегодно медицинскую помощь смогут получать почти две тысячи забайкальцев. Всего же до конца года в учреждение поступят 160 единиц медтехники по двенадцати наименованиям.
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

- В свете реализации нацпроекта "Здравоохранение" в части борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями Забайкалью выделены федеральные средства. Они направлены на приобретение нового, уникального медицинского оборудования с целью переоснащения сосудистых центров. Всего в край будет закуплено 211 единиц медицинской техники, только в наш центр поступит 160, - прокомментировала заместитель главного врача, руководитель регионального сосудистого центра Ольга Крицкая.

Одним из уникальных приобретений стала кинезотерапевтическая установка "экзарта". Она представляет собой подвесную систему, которая предназначена для быстрого устранения боли и восстановления подвижности позвоночника и суставов. Ее применяют при реабилитации после инсульта, детском церебральном параличе, после заболеваний и травм спинного мозга. Оборудование также незаменимо для пациентов с болью и ограниченным движением в позвоночнике и суставах.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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Кроме того, в центре появилась инновационная система для оценки и восстановления сенсорных, моторных и когнитивных функций. Она нужна для восстановления функции кисти и пальцев паретичных конечностей после инсульта. Установлен и аппарат Nirvana, обеспечивающий лечение пациентов с когнитивным дефицитом и дефицитом моторики нижних и верхних конечностей. Это первая в мире система, создающая полное сенсорное погружение - акустическое и визуальное - в виртуальную реальность без внешних устройств.

До конца года в сосудистый центр поступит не менее важное оборудование: диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса, аппараты для искусственной вентиляции легких, функциональные кровати, тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы, оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ и многое другое.

К слову, а Забайкалье к концу прошлого года было организовано 309 коек для больных с сердечно-сосудистой патологией, из них только в региональном сосудистом центре - 58.

- За шесть лет отслеживается положительная динамика профильной госпитализации пациентов с острой сосудистой патологией в сосудистые центры.  С момента реализации мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи таким больным отмечается рост направления пациентов с инсультами и инфарктами, согласно маршрутной карты в прикрепленное по району профильное отделение. А реализация нацпроекта в регионе кратно усилит возможности максимально эффективно и комфортно оказывать медицинскую помощь пациентам с данными заболеваниями, - отметила Ольга Крицкая.

Справка "РГ"

На реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения в Забайкальском крае выделено более трех миллиардов рублей. На эти деньги до 2021 года реализуют 13 мероприятий, среди которых - проведение капитальных ремонтных работ семи медицинских организаций Читы и края, строительство и приобретение сорока единиц фельдшерско-акушерских пунктов, более 50 автомобилей скорой медицинской помощи, медицинского оборудования, служебного жилья для медработников.

Сфера здравоохранения в регионе развивается благодаря реализации властями края и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край
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