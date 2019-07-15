В Чебоксарах утвердили программу празднования 550-летнего юбилея

Новости

Гран-при конкурса "Славянский базар в Витебске" присужден Адильхану Макину 16:38
В Петербурге алиментщик заплатил 230 тысяч рублей за водительские права 16:38
"Сбербанк" признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова 16:35
Открыт новый род динозавров с утиным клювом 16:11
Открылась "горячая линия" для паломников к мощам святых Петра и Февронии 16:09
Под Воронежем ребенок погиб в карьере 16:06
Юрий Шатунов вышел из больницы 16:05
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме 16:03
Эксперт: сейчас делают слишком надежные автомобили 16:01
МГИК: Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы имеют право на обжалование решения 15:59
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево 15:56
Хоккейные клубы "Ростов" и "ШоуГан" выступят в ВХЛ 15:56
Черноморский флот оценил "помощь" НАТО в подготовке ко Дню ВМФ 15:55
Видео: Пьяный нарушитель в Иванове протаранил полицейский автомобиль 15:47
Беспилотный катер-камикадзе хуситов обнаружен в Красном море 15:39
Астрахань вошла в топ-5 лучших городов страны на День рыбака 15:39
Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Россию 15:38
Глава МГИК готов к встрече с кандидатами в рамках личного приема граждан 15:36
Ученые предложили насекомых в качестве полезной замены мясу 15:33
В Чечне проверят историю со слухами об украденной невесте 15:33
На шахте "Воркутинской" из-за сварочных работ произошел пожар 15:23
Опубликовано видео задержания членов ячейки "ИГ" в Ростовской области 15:20
В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами 15:17
На дне Ионического моря найдены 2500-летние артефакты 15:12
УАЗ "Буханка" получит новую опцию 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 16:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чебоксарах утвердили программу празднования 550-летнего юбилея

Текст: Петров Евгений
В этом году мероприятия, приуроченные к юбилею, начнутся в столице Чувашии 17-го и завершатся 24 августа.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Об этом стало известно в ходе заседание организационного комитета по празднованию юбилея города и Общественного совета муниципального образования Чебоксар.

По словам заместителя главы городской администрации по социальным вопросам Аллы Салаевой, Чебоксары уже начали праздновать свое 550-летие. В рамках юбилейной даты людям, внесшим вклад в развитие города, вручаются памятные медали. На предприятиях, в школах и детсадах размещены информационные исторические стенды. Депутаты, чиновники, общественники и волонтеры провели 300 встреч с воспитанниками детских садов, рассказывая об истории города. На улицах появилось праздничное оформление. Разработана официальная сувенирная продукция, а Банк России изготовил памятную серебряную монету.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Ко Дню города в Чебоксарах откроют первую половину Сугутского моста

По федеральной программе в Чебоксарах благоустраивается Московская набережная, а на Красной площади началась масштабная реконструкция, которая должна завершиться в 2021 году. В преддверии праздника откроется благоустроенный "Дорисс-парк" и два детских сада в микрорайонах Садовый и Новый город.

Главным праздничным днем станет 24 августа. Но в течение недели, начиная с 17 августа будут проводиться различные торжества. Так, 18 августа, являющегося официальной датой Дня города, во всех районах Чебоксар откроются большие фестивальные площадки для театральных представлений, танцев и выступлений популярных кавер-групп.

21 августа в Чебоксарах наградят нового Почетного гражданина города, вручат медали "За заслуги перед городом". На следующий день, 22 августа, по всему городу одновременно состоится возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам.

Более обширная программа мероприятий ожидается 23 августа, когда в Чебоксары прилетит пилотажная группа "Стрижи". К их самолетам организуют экскурсии для школьников. В этот же день пройдет несколько спортивных мероприятий: Всероссийские соревнования по лазер-рану и акватлону на открытой Волге, традиционный ночной велопробег и Кубок Чемпионов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Жители Чебоксар облагораживают город к 550-летию

24 августа начнется с традиционной зарядки со звездой на Московской набережной. На воде пройдет красочное водно-моторное шоу, фестиваль водных видов спорта и дефиле яхт. В полдень в небе над Волгой "Стрижи" выполният фигуры высшего пилотажа. Затем по улицам города пройдет Парад городской техники, который откроет первый чебоксарский троллейбус, впервые вышедший в рейс 55 лет назад.

Ближе к вечеру на центральных улицах Чебоксар развернется "Творческий бульвар". Кульминацией праздника станет театрализованное представление "Город твоих Побед", которое пройдет на Певческом поле. Горожане увидят, как строился кремль, встретятся с Екатериной Великой и Василием Чапаевым, совершат первый полет с Андрияном Николаевым и переживут грозные годы Великой Отечественной войны. Затем на главной сцене выступят победитель проекта "Голос" Петр Захаров и "Хор Турецкого". Завершится празднование фейерверком.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары 550
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии
Россиянам готовят дополнительный выходной
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России