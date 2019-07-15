В Чебоксарах утвердили программу празднования 550-летнего юбилея

В этом году мероприятия, приуроченные к юбилею, начнутся в столице Чувашии 17-го и завершатся 24 августа.

Об этом стало известно в ходе заседание организационного комитета по празднованию юбилея города и Общественного совета муниципального образования Чебоксар.

По словам заместителя главы городской администрации по социальным вопросам Аллы Салаевой, Чебоксары уже начали праздновать свое 550-летие. В рамках юбилейной даты людям, внесшим вклад в развитие города, вручаются памятные медали. На предприятиях, в школах и детсадах размещены информационные исторические стенды. Депутаты, чиновники, общественники и волонтеры провели 300 встреч с воспитанниками детских садов, рассказывая об истории города. На улицах появилось праздничное оформление. Разработана официальная сувенирная продукция, а Банк России изготовил памятную серебряную монету.

По федеральной программе в Чебоксарах благоустраивается Московская набережная, а на Красной площади началась масштабная реконструкция, которая должна завершиться в 2021 году. В преддверии праздника откроется благоустроенный "Дорисс-парк" и два детских сада в микрорайонах Садовый и Новый город.

Главным праздничным днем станет 24 августа. Но в течение недели, начиная с 17 августа будут проводиться различные торжества. Так, 18 августа, являющегося официальной датой Дня города, во всех районах Чебоксар откроются большие фестивальные площадки для театральных представлений, танцев и выступлений популярных кавер-групп.

21 августа в Чебоксарах наградят нового Почетного гражданина города, вручат медали "За заслуги перед городом". На следующий день, 22 августа, по всему городу одновременно состоится возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам.

Более обширная программа мероприятий ожидается 23 августа, когда в Чебоксары прилетит пилотажная группа "Стрижи". К их самолетам организуют экскурсии для школьников. В этот же день пройдет несколько спортивных мероприятий: Всероссийские соревнования по лазер-рану и акватлону на открытой Волге, традиционный ночной велопробег и Кубок Чемпионов.

24 августа начнется с традиционной зарядки со звездой на Московской набережной. На воде пройдет красочное водно-моторное шоу, фестиваль водных видов спорта и дефиле яхт. В полдень в небе над Волгой "Стрижи" выполният фигуры высшего пилотажа. Затем по улицам города пройдет Парад городской техники, который откроет первый чебоксарский троллейбус, впервые вышедший в рейс 55 лет назад.

Ближе к вечеру на центральных улицах Чебоксар развернется "Творческий бульвар". Кульминацией праздника станет театрализованное представление "Город твоих Побед", которое пройдет на Певческом поле. Горожане увидят, как строился кремль, встретятся с Екатериной Великой и Василием Чапаевым, совершат первый полет с Андрияном Николаевым и переживут грозные годы Великой Отечественной войны. Затем на главной сцене выступят победитель проекта "Голос" Петр Захаров и "Хор Турецкого". Завершится празднование фейерверком.