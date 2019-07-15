В оренбуржском ТЦ женщина упала в шахту лифта

Вечером 13 июля в Оренбурге 53-летняя местная жительница упала в шахту технического лифта одного из торгово-развлекательных центров на Нежинском шоссе. Медики доставили пострадавшую в больницу, у нее множественные травмы, в том числе переломы разных частей тела. Информацию о происшествии распространила пресс-служба следственного управления СК России по Оренбургской области.

По факту случившегося организована доследственная проверка. По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправность лифта.

Как уточняет со ссылкой на источник в региональном СУ СК ИА REGNUM, пострадавшая, скорее всего, была сотрудницей торгового центра. Она вызвала лифт, но тот по какой-то причине остался внизу. При этом двери открылись и женщина, не убедившись, что кабина на месте, шагнула в шахту.

Состояние здоровья пострадавшей оценивается как тяжелое.