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15.07.2019 16:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Адвокаты бесплатно помогут пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Текст: Владислав Куликов

Совет адвокатской палаты Иркутской области принял решение об оказании бесплатной юридической помощи пострадавшим в результате наводнения. Координатором работы назначена адвокат Лариса Медведева.

Фото: Анна Москвитина/ТАСС
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Президент Адвокатской палаты Иркутской области Олег Смирнов особо подчеркнул, что помощь людям, лишившимся имущества, на текущий момент может быть только бесплатной. Помощь будет оказана за счет средств резервного фонда Адвокатской палаты Иркутской области. Палата компенсирует адвокатам транспортные расходы: не более 1000 рублей за один выезд на место оказания помощи, расходы по проживанию в размере фактически понесенных расходов (но не более 1500 рублей в сутки на одного человека), а также суточные в размере 1500 рублей на одного человека.

Адвокату Ларисе Медведевой поручено составить график оказания адвокатами юридической помощи гражданам на период до 1 сентября 2019 года. В свою очередь, президент палаты Олег Смирнов пояснил пресс-службе Федеральной палаты адвокатов, что правовая проблематика предельно широка: вопросы выплаты компенсаций, наследственные дела, банкротство, кредитные отношения, работа с жилищными сертификатами. "Вполне очевидно, что для людей, лишившихся всего имущества, такая помощь на текущий момент может быть только бесплатной", - подчеркнул Олег Смирнов.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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