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15.07.2019 12:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кемеровские школьники изобрели "умный" медицинский жгут

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Уникальный медицинский жгут, способный улучшить качество помощи пострадавшим в ДТП и чрезвычайных ситуациях, изобрели девятиклассники из Кемерова.
Фото: Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Фото: Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
Фото: Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области

Разработка воспитанников Центра детского научного и инженерно-технического творчества при Кузбасском техническом госуниверситете "УникУм" Егора Петерса и Михаила Лузина отличается от обычного жгута тем, что снабжена специальным датчиком. Заложенный в нем алгоритм определяет время наложения жгута в зависимости от параметров окружающей среды - температуры, давления и влажности. Это помогает уменьшить негативные последствия при оказании помощи, свести к минимуму количество пациентов с анемией и отмиранием конечностей.

Фото: iStock
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- Идея изобретения принадлежит Михаилу Лузину: мальчик сломал руку, катаясь на горных лыжах в Шерегеше, - рассказала "РГ" представитель пресс-службы областного департамента инвестиций и стратегического развития Анастасия Коротких. - И задумался о том, что все могло сложиться иначе, не окажись рядом спасателей. Поделился этими мыслями с другом Егором. Так началась работа над созданием автозатягивающегося медицинского жгута, который накладывается без посторонней помощи. Но для начала ребята опросили спасателей и медиков. И их мнение заставило убедиться: необходимость в "умном" жгуте действительно есть.

Школьники представили изобретение на международной конференции Startup Village - выставке перспективных российских разработок Startup Bazaar, и оно вызвало повышенный интерес у представителей частных инвесторов и инвестиционных групп. Проект особо отметили представители агентства инноваций Москвы. Сотрудничество и продвижение разработки в США предложила компания Capital Innovators. Представители инновационного центра в Армении пригласили ребят представить проект на Seaside Startup Summit. Заинтересованность выразили и представители компании World Dent, инвестирующей в перспективные разработки по всему миру. А совсем недавно кемеровчане заняли второе место в возрастной категории 12-16 лет на 14-м Международном конкурсе исследовательских проектов школьников Future Engineer Project в Пекине.

В ближайшее время будет оформлен патент на изобретение и выпущена первая опытная партия. Сейчас девятиклассники, которые занимаются научным и инженерно-техническим творчеством уже больше года, ищут инвестора для реализации проекта.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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