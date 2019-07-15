Лесные пожары пришли в Красноярский край

По данным Авиалесоохраны, за сутки площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на 7,3 процента, до 155 тысяч гектаров. К счастью, смог от лесных пожаров, который в выходные осложнил жизнь жителям Красноярска, начал покидать пределы города. При этом специалисты Роспотребнадзора не фиксируют случаев экстремально высокого уровня загрязнения воздуха. Но говорить о том, что ситуация нормализовалась, пока преждевременно.

По сведениям пресс-службы Рослесхоза, метеорологов и регионального главка МЧС, дым в Красноярск пришел от горящих лесов как в самом крае, так и в соседней Иркутской области. Сейчас именно здесь наблюдается самая сложная пожароопасная ситуация в стране. Если в других регионах количество лесных пожаров колеблется от одного до десяти, то, например, в Красноярском крае зафиксировано 38 пожаров на землях лесного фонда на площади более 69 тысяч гектаров, а в Иркутской области - 40 пожаров.

Почти все они полыхают в труднодоступных районах и потушить их сложно. Как правило, такие очаги не тушат, если они не угрожают населенным пунктам. Но тут получилось, что угрозой стал едкий дым. За два прошедших дня от жителей краевого центра поступило более ста жалоб на трудности с дыханием. Замеры показали превышение санитарных норм по содержанию взвешенных частиц в воздухе в 1,6 раза.

В Красноярский край на борьбу с пожарами перебросили 152 парашютиста-десантника Авиалесоохраны, 36 работников Тувинской базы авиаохраны, 50 сотрудников авиабазы из Томской области и 12 спасателей из Новосибирска.