Медведев подписал документ об ускорении выплат пострадавшим от паводка

Постановлением установлено, что подготовка и направление документов, необходимых для осуществления выплат осуществляются в 3-дневный срок, а социальные выплаты гражданам из внебюджетных фондов производятся в опережающем порядке, вне установленных графиков доставки.

Правительству Иркутской области предписано создавать на местах достаточное количество комиссий по оценке утраченного имущества, в том числе привлекая специалистов из других районов; в ежедневном режиме отслеживать количественные показатели этой работы, а также количество принятых заявлений о выплате финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

Центральному банку рекомендовано в продленном режиме переводить средства через свою платежную систему для бесперебойного обслуживания счетов организаций, осуществляющих доставку пенсий и иных социальных выплат, и кредитных организаций, зачисляющих суммы выплат на счета получателей.

От самих банков правительство ожидает продленный режим работы отделений и расширение своей банкоматной сети в местах массового пребывания пострадавших граждан, а также обеспечение их достаточным количеством наличных средств.

"Почте России" премьер-министр поручил продлить часы доставки пенсий и социальных выплат, а Пенсионному фонду - обеспечить оперативную, вне установленных графиков доставки, выплату пенсий. МЧС, МВД и "Росгвардия" должны будут оказать содействия в доставке денежных средств в труднодоступные пострадавшие населенные пункты.

Кроме того, Министерству внутренних дел предписано организовать бесперебойную работу по выдаче и замене пострадавшим гражданских паспортов, в том числе в пунктах временного размещения.