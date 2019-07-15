Минстрой с 20 июля начнет восстановление инфраструктуры в Приангарье

Минстрой России намерен с 20 июля приступить к восстановлению коммунальной инфраструктуры в тех районах Иркутской области, что пострадали от паводков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу министерства Владимира Якушева.

По словам Якушева, сейчас ведется работа по подбору строительных компаний, которые займутся восстановительными работами. В регионе пояснили, что речь идет, прежде всего, о водозаборах и котельных. Паводок разрушил водозабор в Нижнеудинске - повредил здание и оборудование. Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий, котрый работает сейчас в регионе, предложил перенести объект в границы водозабора военной части, находящегося на противоположной стороне реки Уда, и с помощью дюкера подключить к системе водоочистки и водоподготовки, построенной ранее в рамках реконструкции.

Под затопление попал водозабор в Тулуне. Водоснабжение восстановлено, однако вода подается техническая.

Напомним, паводок в конце июня охватил 107 населенных пунктов в восьми районах Иркутской области. В зону затопления попали больше 10 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Было разрушено и повреждено 22 моста. 25 человек погибли, восемь пропали без вести. Всего пострадало свыше 30 тысяч человек.