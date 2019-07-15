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15.07.2019 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минстрой с 20 июля начнет восстановление инфраструктуры в Приангарье

Текст: Екатерина Дементьева
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Минстрой России намерен с 20 июля приступить к восстановлению коммунальной инфраструктуры в тех районах Иркутской области, что пострадали от паводков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу министерства Владимира Якушева.

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
В Тулуне полностью восстановлено горячее водоснабжение

По словам Якушева, сейчас ведется работа по подбору строительных компаний, которые займутся восстановительными работами. В регионе пояснили, что речь идет, прежде всего, о водозаборах и котельных. Паводок разрушил водозабор в Нижнеудинске - повредил здание и оборудование. Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий, котрый работает сейчас в регионе, предложил перенести объект в границы водозабора военной части, находящегося на противоположной стороне реки Уда, и с помощью дюкера подключить к системе водоочистки и водоподготовки, построенной ранее в рамках реконструкции.

Под затопление попал водозабор в Тулуне. Водоснабжение восстановлено, однако вода подается техническая.

Напомним, паводок в конце июня охватил 107 населенных пунктов в восьми районах Иркутской области. В зону затопления попали больше 10 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Было разрушено и повреждено 22 моста. 25 человек погибли, восемь пропали без вести. Всего пострадало свыше 30 тысяч человек.

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