На Алтае в реке выловили урну с прахом ветерана войны

В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие нашли в реке Чумыш урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына.

- Урну обнаружили в минувшие выходные, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - Сейчас сотрудники полиции ведут поиски родственников ветерана. Он проживал в Заринском районе, скорее всего, именно оттуда урну по реке унесло в Тальменский район.

В соцсетях очевидцы делятся подробностями этого происшествия. Один из купающихся наткнулся на дне на непонятный предмет и достал его из воды. Урна оказалась повреждена, но прах в ней сохранился. Табличка уцелела, по ней и стало известно имя ветерана - Евгений Федорович Доильницын 23.01.1918 -10.11.2018.

Евгений Федорович родился на Алтае, на фронте оказался с первых дней войны. Воевал на Юго-Западном, Воронежском, Брянском фронтах, участвовал в курской битве и в освобождении Киева, в форсировании Десны, Днепра. Весной 1945 года был направлен на Дальний Восток, где в сентябре 1946-го завершил службу в звании гвардии лейтенанта. Награжден орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями "За оборону Киева", "За победу над Германией", "За победу над Японией". После войны Евгений Федорович почти 45 лет проработал научным сотрудником Западно-Сибирского филиала Академии наук. В начале прошлого года ветеран отметил 100-летний юбилей, в ноябре его не стало.