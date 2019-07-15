Названы регионы с самыми низкими ценами на частные дома

В первом полугодии 2019 года цены на частные дома в регионах России выросли незначительно - всего на 1,2 процента. Самым доступным такое жилье оказалось в Кемеровской области и Еврейской АО, а самым дорогим - в Москве и Подмосковье.

Исследование провели специалисты портала "Мир квартир". По их подсчетам, средняя стоимость частного домовладения в целом по стране по итогам первого полугодия 2019 года составила около 4,8 миллиона рублей.

Отметим, что при анализе не учитывались сведения о ценах на так называемые элитные объекты. В среднем с начала года стоимость частных домов в регионах подросла на 1,2 процента.

Наиболее доступным такое жилье оказалось в Кемеровской области. Средняя цена на частное домовладение там составляет 1,699 миллиона рублей. Это самый низкий ценник в стране. Далее следуют Еврейская автономная область (1,734 миллиона рублей), Курганская область (1,878 миллиона), Республика Алтай (2,098 миллиона) и Чувашия (1,289 миллиона).

Во всех этих регионах цены на дома в 8-10 раз ниже, чем у лидеров рейтинга. Таковыми по традиции стали столицы. Так, по уровню стоимости частных домов лидерство удерживает Москва со средним ценником 17,593 миллиона рублей, далее идут Московская область (15,244 миллиона) и Санкт-Петербург (14,532 миллиона).

Исследователи говорят, что верхняя тройка рейтинга окончание первого полугодия встретила в прежнем составе. В Санкт-Петербурге, например, основные предложения в рассматриваемом ценовом сегменте идут из пригородных районов, официально принадлежащих городу. Так, примерно за 14,5 миллиона рублей можно купить добротный зимний дом в Стрельне, в двух километрах от Финского залива.

Анализ также показал, что из 82 регионов, охваченных исследованием, в 29-ти стоимость частных домов по сравнению с началом года снизилась. Лидером по данному показателю стала Мордовия. Там ценник за полгода снизился на 6,8 процента и опустился до уровня 2,295 миллиона рублей.

Доступнее стало жилье в Псковской области (минус 5,4 процента), Еврейской автономной области (минус 5,3), Орловской (минус 5,2) и Омской (минус 4,9) областях.

Заметнее всего подросли цены в Нижегородской области (плюс 7,9 процента) и Северной Осетии (плюс 7,5). Средняя цена частного дома в этих регионах составляет 4,36 и 4,95 миллиона рублей соответственно.

В число лидеров по темпам роста цен также попали Татарстан (плюс 6,9 процента), Башкирия (плюс 6,7) и Севастополь (плюс 6,2).