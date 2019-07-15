Рослесхоз сообщил об опасности лесных пожаров в большинстве регионов

В ближайшие дни опасность лесных пожаров сохранится в 75 регионах России, сообщили в Рослесхозе.

"По прогнозу в ближайшие трое суток, 15-17 июля, в 75 регионах России ожидается средний и высокий классы пожарной опасности, в ряде регионов ‒ до чрезвычайного", - говорится в сообщении ведомства.

Особый противопожарный режим введен в 41 субъекте Российской Федерации, а режим ЧС - в 5 субъектах, среди них Иркутская область, Красноярский край, в республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский край.

Всего на данный момент леса горят в 14 регионах России. За прошедшую неделю ликвидировано более 350 лесных пожаров в 31 регионе. Например, в Красноярском крае потушено более 60 пожаров на площади около 60 тысяч гектаров, в Иркутской области ‒ более 70 пожаров на площади более 12 тысяч гектаров. Наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Республике Бурятия, Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Оренбургской, Челябинской областях, уточняют в Рослесхозе.