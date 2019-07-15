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15.07.2019 13:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рослесхоз сообщил об опасности лесных пожаров в большинстве регионов

Текст: Евгений Гайва
В ближайшие дни опасность лесных пожаров сохранится в 75 регионах России, сообщили в Рослесхозе.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

"По прогнозу в ближайшие трое суток, 15-17 июля, в 75 регионах России ожидается средний и высокий классы пожарной опасности, в ряде регионов ‒ до чрезвычайного", - говорится в сообщении ведомства.

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Особый противопожарный режим введен в 41 субъекте Российской Федерации, а режим ЧС - в 5 субъектах, среди них Иркутская область, Красноярский край, в республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский край.

Всего на данный момент леса горят в 14 регионах России. За прошедшую неделю ликвидировано более 350 лесных пожаров в 31 регионе. Например, в Красноярском крае потушено более 60 пожаров на площади около 60 тысяч гектаров, в Иркутской области ‒ более 70 пожаров на площади более 12 тысяч гектаров. Наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Республике Бурятия, Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Оренбургской, Челябинской областях, уточняют в Рослесхозе.

Экономика Отрасли Ресурсы Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Красноярский край СФО Иркутская область ДФО Забайкальский край ДФО Якутия
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