Спасатели нашли заблудившегося в Приэльбрусье альпиниста

В воскресенье вечером в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили о заблудившемся в Эльбрусском районе альпинисте. По информации источника, мужчина потерялся на горе Пик Кахиани на высоте около трех с половиной тысяч метров.

"На поиски заблудившегося альпиниста отправили трех человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Спортсмена удалось найти примерно в два часа ночи", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Спасатели сопроводили альпиниста до поляны Азау. Там ему предложили медицинскую помощь, но мужчина чувствовал себя хорошо, поэтому от помощи отказался.