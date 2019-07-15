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15.07.2019 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели нашли заблудившегося в Приэльбрусье альпиниста

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В воскресенье вечером в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили о заблудившемся в Эльбрусском районе альпинисте. По информации источника, мужчина потерялся на горе Пик Кахиани на высоте около трех с половиной тысяч метров.

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"На поиски заблудившегося альпиниста отправили трех человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Спортсмена удалось найти примерно в два часа ночи", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Спасатели сопроводили альпиниста до поляны Азау. Там ему предложили медицинскую помощь, но мужчина чувствовал себя хорошо, поэтому от помощи отказался.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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