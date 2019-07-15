Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов потребовал в течение семи дней убрать мусорные свалки с территории города и привлечь организации, которые не следят за своими участками к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Выступая на рабочем совещании в городском правительстве Александр Беглов отметил, что получает очень много сообщений о незаконных свалках на свою страницу "Вконтакте".

О том, что проблема есть, говорят и общественные организации. На совещании в правительстве было сказано, что в городе насчитывается 36 несанкционированных свалок.

Действующий глава города не исключил, что фактическое число свалок может быть выше.

Чаще всего незаконные свалки формируются из невывезенного строительного мусора, сюда же попадают отходы от демонтажа зданий - обломки железобетонных плит, кирпичи, арматура. Сбрасывают на свалки покрышки и бытовой мусор.

Ответственность за чистоту территории несет собственник участка. Действующий глава города велел вице-губернатору Северной столицы Николаю Бондаренко за неделю провести ревизию всех свалок города и ликвидировать эти объекты. Также на совещании было сказано, что собственники земельных участков будут привлекаться к ответственности, причем, административное наказание ждет не только частные фирмы, но и бюджетные организации.

Через неделю Александр Беглов обещал лично объехать адреса, по которым получил жалобы.