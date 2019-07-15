Гостей турфестиваля "Териберка" в Заполярье накормили "оленьим мхом"

В Мурманской области завершился V Арктический фестиваль "Териберка". Он проходил в селе Териберке, расположенном на побережье Баренцева моря, которое приобрело широкую известность среди туристов благодаря красоте своей природы - высоким гранитным сопкам, извилистой реке и атмосфере старого рыбацкого становища.

Погода в Териберке выдалась по-настоящему арктической - низкая облачность, моросящий дождь и температура около 6 градусов выше нуля. Но ненастье не испугало гостей фестиваля. С 13 по 14 июля на фестивале побывали около 5 тысяч человек, треть из которых приехала сюда из других регионов, в том числе из Владивостока.

- Количество гостей нас изумило - их оказалось как минимум не меньше, чем во время прошлогоднего фестиваля, когда в Териберке стояла тридцатиградусная жара и весь пляж у моря был усеян загорающими, - рассказала Светлана Солдатова, генеральный директор телекомпании ТВ-21, на которую была возложена организация фестиваля.

Центральной площадкой фестиваля стала гастрономическая площадка "Вкус Арктики". По приглашению главы региона ее организовали участники проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России". Желающие могли продегустировать разнообразные блюда северной кухни на мобильном фудкорте фестиваля, в работе которого были задействованы восемь фудтраков, две автолавки и один автодом. Участники региональной команды проекта "Гастрономическая карта России" - повара ресторанов Териберки, Мурманска, Апатитов, Кировска и города Полярные Зори. Они представили оригинальные прочтения блюд с использованием локальных продуктов в формате "one-hand-food" (умещающиеся в одной руке). Это были сырные вафли с копченой олениной, свежий гребешок с соусом из морошки и можжевеловых ягод, шашлык из зубатки, сорбет из северных ягод и чипсы из ягеля - лишайника, который служит главным кормом для северных оленей, обитающих на Кольском полуострове и известен среди коренных жителей Заполярья как "олений мох"..

Кроме того, во время фестиваля в Териберке работала Международная лаборатории арктической кухни "Вкус Арктики", в рамках которой именитые российские и скандинавские шеф-повара разрабатывали авторские варианты приготовления блюд из местных продуктов - трески, камбалы, лосося, зубатки, морского гребешка, горбуши, окуня и морского ежа. Использовался также "сухопутный" набор продуктов, в числе которых было мясо оленя, северные ягоды и ягель. В рамках фестиваля именитые гости провели серию мастер-классов и обсудили с представителями сферы гостеприимства Мурманской области вопросы разработки гастрономических брендов.

- Продвижение бренда "Арктической кухни" даст дополнительный рост экономике региона, в первую очередь, малому и среднему бизнесу, - подчеркнул врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, открывая фестиваль. - Этот бренд притягивает туристов наравне с природными богатствами и уникальной природой. И мы, безусловно, будем его продвигать. Турист должен оставлять не мусор, а деньги на нашей территории.

Помимо кулинарной, для гостей Териберки подготовлено еще несколько десятков площадок, где проходили культурные и спортивно-развлекательные мероприятия, флешмобы, конкурсы и творческие мастер-классы. Там же была организована демонстрация документальных, художественных и анимационных фильмов, в числе которых был фильм "24 снега" российского режиссера Михаила Барынина, удостоенный Гран-при XI международного кинофестиваля "Северный характер". В лучших традициях летних фестивалей в режиме нон-стоп звучала музыка в исполнении заполярных, столичных и норвежских музыкантов.