Матчи Евро-2020 в Петербурге вызвали ажиотаж среди болельщиков

УЕФА провел первую фазу продажи билетов на матчи Евро-2020. Всего поступило 19,3 миллиона заявок, билеты болельщики смогут выкупать после жеребьевки. В России наибольшим спросом пользуются билеты на матчи в Петербурге.

Как сообщает пресс-центр УЕФА, 81 процент из всех заявок на матчи, проводимые в России, касался игр в Петербурге.

Всего же за первую фазу на продажу было выставлено полтора миллиона билетов. Спрос на матчи традиционно превышает предложение, так, на первом этапе продажи билетов на Евро-2016 оргкомитет получил 11 миллионов заявок.

Те болельщики, кто победит при жеребьевке, получат возможность выкупить свои билеты за 10 дней. Следующий этап продажи билетов начнется в декабре 2019 года.