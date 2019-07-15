Музейную стратегию разработают в Санкт-Петербурге

В городе на Неве подписан Протокол о намерениях по созданию музейной стратегии Санкт-Петербурга. Как заявили в Смольном, новый документ станет программным "для всех музеев города независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности".

Как пояснил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, новая стратегия должна стать локомотивом развития города. "Мы должны придать городу совершенно новую динамику развития, - заявил он. - У нас нет ни газа, ни нефти. Зато есть руки и интеллект. Я прошу поддержать наше новое начинание и активно участвовать в жизни города".

В разработке документа примут участие Союз музеев России и Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вместе с тем, как подчеркивают в городском правительстве, работа по совершенствованию и модернизации музейной среды Северной столицы ведется постоянно. Одним из главных событий 2019 года в музейной сфере станет открытие после ремонта и обновления экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, отметили в правительстве Санкт-Петербурга.

- Музейное сообщество - это локомотив нашей культурной столицы, - подчеркнул Александр Беглов. - Петербург не только славится своими музеями, но и сам по праву считается музеем под открытым небом.

Основная цель стратегии - "создание единой культурной среды в Северной столице". К примеру, рассказали в Смольном, "получат развитие Центральный музей связи имени Попова и близлежащий квартал, новым интересным масштабным проектом станет обустройство оранжерей в Таврическом саду".