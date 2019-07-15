На празднике Новодвинской крепости рыцари сражались за аплодисменты

Новости

Опубликовано видео задержания членов ячейки "ИГ" в Ростовской области 15:20
В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами 15:17
На дне Ионического моря найдены 2500-летние артефакты 15:12
УАЗ "Буханка" получит новую опцию 15:01
Российская команда по Dota 2 выступит на главном турнире года 14:58
Памфилова готова встретиться с кандидатами в Мосгордуму 14:52
Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков 14:52
Портрет Алана Тьюринга появится на новой купюре в Великобритании 14:51
Южноуралец едва не лишился машины, выплачивая по рублю за штраф 14:40
Матчи Евро-2020 в Петербурге вызвали ажиотаж среди болельщиков 14:38
В Москве две женщины умерли в ванной 14:35
В Томской области умер вице-губернатор по борьбе с коррупцией 14:35
Российские физики в CERN обнаружили новую частицу 14:35
В крымской Мраморной пещере оркестр сыграл хиты рока 14:32
В Башкирии задержали водителя перевернувшегося автобуса с туристами 14:23
Арабы превратили Suzuki Jimny в точную копию "Гелендвагена" 14:12
В Астраханской области на реке Кизань утонул мужчина 14:08
Проектирование автомата нового поколения АК-12 показали на видео 14:08
МАК начал расследование крушения дельталета под Тверью 14:07
Йемен предупреждает о крупной экологической катастрофе в регионе 14:07
Вышел трейлер продолжения "Беверли-Хиллз, 90210" со старым составом 14:05
Три советских истребителя вошли в список самых быстрых боевых самолетов 14:00
В КЧР нашли утонувшего туриста из Калининградской области 13:54
В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского 13:52
Матвиенко: Конкурс "Лидеры России" создает реальные социальные лифты 13:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 14:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На празднике Новодвинской крепости рыцари сражались за аплодисменты

Текст: Диана Титенко (Архангельск)
Новодвинская крепость - первый морской бастион России неподалеку от Архангельска - отметила свое 318-летие средневековыми танцами и игрой на волынке.
Фото: Диана Титенко Фото: Диана Титенко
Фото: Диана Титенко

День рождения крепости под эгидой Архангельского краеведческого музея отмечали уже в седьмой раз.

Днем на главной сцене фестиваля выступила местная группа "Mille Diaboli" - трио волынки, мандолы и барабана. Кажется, что даже дождь и сильный ветер решили взять паузу и дать зрителям шанс насладиться игрой музыкантов в теплых лучах солнца. А в это время под композиции из культового сериала "Игра престолов" возводились средневековые сооружения.

В Архангельске отреставрировали фрагменты старинного судна из Арктики

На берегу рыцари облачались в экипировку и готовились к бою. Кстати, одежду из "средневековья" смогли надеть не только участники, но и гости праздника. А главным его событием стали рыцарские бои, в которых воины сражались за главный приз - громкие аплодисменты гостей.

В рамках Дня крепости прошли три экскурсии - ботаническая, историческая и археологическая. Отметим, что сейчас в Архангельском краеведческом музее проходит завершающая неделя первой смены в летней историко-археологической школе. Дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, участвуют в исследованиях археологического и культурно-исторического наследия Новодвинской крепости.

Справка "РГ"

Новодвинская крепость расположена в дельте Северной Двины на острове Линский Прилук в 17 километрах к северу от столицы Поморья. Именно здесь в 1701 году Россия одержала первую победу над Швецией. Сегодня памятник архитектуры можно посетить в качестве туриста не только в составе экскурсионной группы, но и самостоятельно.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам готовят дополнительный выходной
В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
В СК заявили о задержании "вора в законе" Олега Шишканова
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России