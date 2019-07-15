На празднике Новодвинской крепости рыцари сражались за аплодисменты

Новодвинская крепость - первый морской бастион России неподалеку от Архангельска - отметила свое 318-летие средневековыми танцами и игрой на волынке.

День рождения крепости под эгидой Архангельского краеведческого музея отмечали уже в седьмой раз.

Днем на главной сцене фестиваля выступила местная группа "Mille Diaboli" - трио волынки, мандолы и барабана. Кажется, что даже дождь и сильный ветер решили взять паузу и дать зрителям шанс насладиться игрой музыкантов в теплых лучах солнца. А в это время под композиции из культового сериала "Игра престолов" возводились средневековые сооружения.

На берегу рыцари облачались в экипировку и готовились к бою. Кстати, одежду из "средневековья" смогли надеть не только участники, но и гости праздника. А главным его событием стали рыцарские бои, в которых воины сражались за главный приз - громкие аплодисменты гостей.

В рамках Дня крепости прошли три экскурсии - ботаническая, историческая и археологическая. Отметим, что сейчас в Архангельском краеведческом музее проходит завершающая неделя первой смены в летней историко-археологической школе. Дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, участвуют в исследованиях археологического и культурно-исторического наследия Новодвинской крепости.

Справка "РГ"

Новодвинская крепость расположена в дельте Северной Двины на острове Линский Прилук в 17 километрах к северу от столицы Поморья. Именно здесь в 1701 году Россия одержала первую победу над Швецией. Сегодня памятник архитектуры можно посетить в качестве туриста не только в составе экскурсионной группы, но и самостоятельно.