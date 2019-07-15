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15.07.2019 15:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На шахте "Воркутинской" из-за сварочных работ произошел пожар

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

На территории шахты "Воркутинская"  произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Коми.

В Кузбассе рядом с закрытой шахтой появились глубокие провалы

Сообщение о возгорании поступило на пульт ведомства от дежурного военизированной горноспасательной части городского округа Воркуты в 13.24. На место ЧП тут же отправили подразделения пожарно-спасательного гарнизона.

Как прокомментировали в пресс-службе компании "Воркутауголь", возгорание произошло в здании углеобогатительной фабрики во время сварочных работ. Сразу же эвакуировали 38 сотрудников, которые находились на смене. А потом, ввиду вероятности попадания дыма в вентиляционную систему шахты "Воркутинская", приняли решение об эвакуации горняков подземной группы, всего 244 человека.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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