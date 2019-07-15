На шахте "Воркутинской" из-за сварочных работ произошел пожар

На территории шахты "Воркутинская" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Коми.

Сообщение о возгорании поступило на пульт ведомства от дежурного военизированной горноспасательной части городского округа Воркуты в 13.24. На место ЧП тут же отправили подразделения пожарно-спасательного гарнизона.

Как прокомментировали в пресс-службе компании "Воркутауголь", возгорание произошло в здании углеобогатительной фабрики во время сварочных работ. Сразу же эвакуировали 38 сотрудников, которые находились на смене. А потом, ввиду вероятности попадания дыма в вентиляционную систему шахты "Воркутинская", приняли решение об эвакуации горняков подземной группы, всего 244 человека.

По предварительным данным, пострадавших нет.